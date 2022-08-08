Годовая инфляция в Литве достигла рекордных 21,6%

Годовая инфляция в Литве в июле достигла рекордных показателей и составила 21,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные департамента статистики Литвы.

«Наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на топливо, молоко и молочные продукты, сыр, яйца, теплоэнергию, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, твердое топливо, мясо и мясопродукты, газ, услуги кафе, ресторанов и подобных учреждений, услуги по ремонту и техосмотру личных транспортных средств, на масла и жиры, а также овощи», — уточнили в ведомстве.

По данным департамента, цены на продукты потребления за год повысились на 25,6%, на услуги — на 12,3%.

По итогам июня годовая инфляция в стране выросла до 20,5%.

Телеканал ARD ранее сообщал, что правительство нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности, а также подорожания продуктов и энергоносителей. Грядущие протесты журналисты сравнивают с беспорядками, которые были организованы противниками антикоронавирусных ограничений.