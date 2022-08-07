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Из портов Украины вышли четыре судна с сельхозпродукцией, направляющихся в Стамбул

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Четыре сухогруза с сельскохозяйственной продукцией вышли из портов Украины и направляются в Стамбул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

«Вышли из украинских портов. Суда будут стоять на якоре к северу от Стамбула и будут инспектироваться Совместным координационным центром», — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о сухогрузах «Мустафа Некати», везущем в Италию шесть тысяч тонн подсолнечного масла, Star Helena, которое доставит в Китай 45 тыс. тонн семян подсолнечника, Glory, направляющемся в Стамбул с 66 тыс. тонн кукурузы, и Riva Wind, которое прибудет в Искендерун c 44 тыс. тонн кукурузы.

Ранее в Совместном координационном центре заявляли, что ежемесячные объемы перевозки зерна с территории Украины по Черному морю составят от 2 до 5 млн тонн.

5 августа замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка говорил, что в действие стамбульских соглашений о вывозе продовольствия с территории Украины по морю следует включить и другие продукты, такие как металл.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из трех портов на Украине — Черноморска, Одессы и Южного.

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