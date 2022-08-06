Юрист Уткин предупредил о риске списания денег с банковской карты приставами и ФНС

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что списать с вашей карты денежные средства на законном основании могут сам банк, судебные приставы, налоговая инспекция или сам взыскатель долга, если обратится в банк с исполнительным листом. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, Федеральная служба судебных приставов на основании решения суда и исполнительного листа может списать денежные средства со счета, привязанного к вашей карте. Также приставы могу снять исполнительный сбор в случае, если должник не погашает долг добровольно.

«Если гражданин не знает, в каком банке у должника хранятся деньги, он может обратиться к судебным приставам», — заявил юрист.

Ранее Минфин России внес в правительство РФ законопроект, который позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт.

Ведомство уточняет, что чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств.