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В Минэнерго Украины заявили, что потребление газа в стране сократилось на 40%

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Потребление газа на территории Украины снизилось на 40% после 24 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

«Мы сейчас уже считаем по факту потребления. К сожалению, из-за войны у нас довольно значительно упало потребление газа. В среднем это 40%, а где-то 45% и 50% падения», — сказал глава Минэнерго.

Он выразил мнение, согласно которому предстоящий отопительный сезон на Украине будет одним из самых тяжелых.

При этом Галущенко добавил, что энергетическая система страны работает стабильно, электричество производят с избытком. Киев может удовлетворить потребности страны и экспортировать электроэнергию в страны ЕС и Молдавию.

Ранее 5 августа министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит газа в Европу через территорию Украины не может являться альтернативой трубопроводу «Северный поток».

На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти называют Россию агрессором, но при этом продолжают исправно принимать от нее деньги за транзит российского газа в Европу.

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