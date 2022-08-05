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Российская «Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании топ-менеджеру компании

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Основатель российской сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» Федор Овчинников в июне 2022 года перестал быть контролирующим акционером (доля в 75% и более) Dodo International Group Limited — юридического лица «Додо Пиццы» в Великобритании. Информация об этом следует из британского реестра юридических лиц и их бенефициаров, пишет Forbes.

Новым владельцем Dodo International Group Limited стал Дэвид Кристофер Суин. Он занимал должность директора этой компании с момента ее создания в феврале 2019 года.

Тогда же Кирилл Вырыпаев перестал быть финансовым директором британского бизнеса «Додо Пиццы».

Forbes пишет со ссылкой на данные источников, что компания продала филиал в Соединенном Королевстве, так как не могла больше развивать его после начала спецоперации на Украине из-за проблем с финансированием из России.

В марте компания IFORS Research сообщила, что каждый пятый потребитель западного фастфуда в Москве готов от него отказаться, даже если предприятия быстрого питания вернутся к работе в России.

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