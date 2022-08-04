Siemens назвала «неправдой» заявления России о мешающих транспортировке турбины санкциях

Заявления «Газпрома» о проблемах с транспортировкой турбины для газопровода «Северный поток» в Россию из-за Западных санкций не являются достоверными, а сама турбина находится в Германии. Об этом заявил РБК представитель компании Siemens Energy.

«В Евросоюзе нет никаких санкций в отношении турбины, это просто неправда», — сказал представитель Siemens.

По его словам, Россия ежедневно находит новые причины, по которым «Газпром» не может принять турбину.

Siemens Energy считает, что если бы российская сторона хотела получить оборудование, то это бы уже произошло.

Ранее «Газпром» назвал «невозможной» поставку турбины Siemens для «Северного потока». Как пояснили в компании, санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной.

«Газпром» также обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов для прокачки газа прошло стандартно.