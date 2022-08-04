Эксперт прогнозирует падение биткоина до новых минимумов

Существуют риски того, что в августе биткоин достигнет новых минимумов в $9–12 тыс. Такой прогноз дала в беседе с газетой «Известия» операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

«Инвесторы выдохнули, аналитики начинают писать, что биткоин нащупал дно, но мы продолжаем считать, что есть существенный риск падения и достижения биткоином новых минимумов — $9–12 тыс.», — сказала эксперт.

По ее словам, вся истории криптовалют, и в особенности биткоина, говорит о том, что август является не самым лучшим месяцем для инвесторов.

«Вероятность роста монеты в августе крайне мала. Кроме того, крипторынок находится под давлением конфликтов на геополитической арене», — отметила Гутович, добавляя, что ситуация может усугубиться из-за последствий борьбы регуляторов ряда стран с инфляцией.

В «медвежьем» тренде прогноз для криптовалюты в августе носит «красный цвет», указала она, не исключаются риски обновления минимумов.

В конце августа сообщалось, что биткоин вырос до отметки в $23,8 тыс., окрепнув на 9,5%.