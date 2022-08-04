В Японии заявили о намерении сохранить участие в проекте «Сахалин-2»

Япония намерена сохранить свое участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, сообщает ТАСС.

«Нет никаких изменений в том, что мы хотим сохранить наши права и интересы (в проекте. — «Газета.Ru»)», — сказал министр.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

В начале августа крупная универсальная торговая компания в Японии Mitsui & Co. и японский конгломерат Mitsubishi Corp. понизили оценку своих активов в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» на 217,7 млрд иен (порядка $1,6 млрд).

В июле агентство Kyodo сообщало, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.