«Черноголовка» собирается занять 50% рынка после ухода Pepsi и Coca-Cola из России

Производитель безалкогольных напитков «Черноголовка» после ухода из России брендов Pepsi и Coca-Cola намерен занять половину отечественного рынка. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение главы компании Натальи Сахниной.

По ее словам, объем российского рынка безалкогольных напитков оценивается примерно в 9 млрд рублей. В первые два года «Черноголовка» хочет занять 30% рынка, а затем будет стремиться к достижению абсолютного лидерства в отрасли.

Сахнина отметила, что производитель напитков под брендами «Байкал», «Черноголовка» и «Кола Черноголовка» удвоил объем своего бизнеса в 2022 году.

«Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — добавила Сахнина.

По данным Reuters, в конце 2021 года доля «Черноголовки» составляла 8,5%.

В конце июля сообщалось, что на прилавках в российских магазинах появилась продукция, которая выходит под новыми брендами компании PepsiCo — Evervess, Frustyle и «Русский дар». Новые торговые марки PepsiCo должны заменить ушедшие с рынка Pepsi, Mirinda, 7Up.

Ранее 3 августа стало известно, что Coca-Cola в России провела ребрендинг. Теперь она будет называться «Добрый Cola».