Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России начался прием заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов 16:28
Обозреватель FT Крастев: Евросоюз должен извлечь три «балканских» урока... 16:27
В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного повара-мигранта... 16:26
МЧС России: площадь пожара на складе Ozon увеличилась до 50 тысяч кв. метров 16:22
Глава МИД КНР Ван И назвал визит Нэнси Пелоси на Тайвань фарсом 16:21
Мосгорсуд: приговоренного к 10 годам колонии депутата ГД Белоусова нужно объявить... 16:21
В НАТО назвали Южный Кавказ стратегическим для альянса регионом 16:20
В Великобритании спрогнозировали «астрономическую инфляцию» в 2023 году 16:18
Удмуртская школьница вызывала рвоту и оказалась в больнице с отеком шеи 16:17
Отреставрированный фильм о группе The Doors выйдет в российский прокат... 16:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Инфляция в Турции в июле ускорилась до 79,6%, став максимальной с сентября 1998 года

Инфляция в Турции ускорилась до 79,6% и достигла максимального значения с сентября 1998-го

close
100%
Goran Tomasevic/Reuters

Потребительские цены в Турции в июле выросли на 79,6% в годовом выражении. Об этом сообщается на сайте статистического института страны (Turkstat).

Отмечается, что инфляция в июле стала максимальной с сентября 1998 года. При этом аналитики прогнозировали показатель немного выше текущего значения — на уровне 79,8%.

Услуги транспорта в стране повысились в 2,2 раза (+119,1%), цены на энергоносители подскочили в 2,3 раза (+129,3%). Продовольствие подорожало почти вдвое, на 94,65%.

Месяцем ранее годовая инфляция составляла с 78,6%. Цены в Турции растут 14 месяцев подряд.

Министр финансов республики Нуреддин Небати спрогнозировал инфляцию на уровне 48 — 49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до 19,9%.

Власти этой южноевропейской страны с декабря 2021 года проводят так называемую новую экономическую политику, делая упор на укрепление лиры. Турецкий Центробанк с того же времени держит ставку на уровне 14%.

В начале июня сообщалось, что турецкая валюта упала до 17 лир за доллар после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о планах по снижению ключевой ставки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть