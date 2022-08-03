Инфляция в Турции в июле ускорилась до 79,6%, став максимальной с сентября 1998 года

Потребительские цены в Турции в июле выросли на 79,6% в годовом выражении. Об этом сообщается на сайте статистического института страны (Turkstat).

Отмечается, что инфляция в июле стала максимальной с сентября 1998 года. При этом аналитики прогнозировали показатель немного выше текущего значения — на уровне 79,8%.

Услуги транспорта в стране повысились в 2,2 раза (+119,1%), цены на энергоносители подскочили в 2,3 раза (+129,3%). Продовольствие подорожало почти вдвое, на 94,65%.

Месяцем ранее годовая инфляция составляла с 78,6%. Цены в Турции растут 14 месяцев подряд.

Министр финансов республики Нуреддин Небати спрогнозировал инфляцию на уровне 48 — 49% к концу 2022 года, на конец 2023 года он ожидает ее снижения до 19,9%.

Власти этой южноевропейской страны с декабря 2021 года проводят так называемую новую экономическую политику, делая упор на укрепление лиры. Турецкий Центробанк с того же времени держит ставку на уровне 14%.

В начале июня сообщалось, что турецкая валюта упала до 17 лир за доллар после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о планах по снижению ключевой ставки.