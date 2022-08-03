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Датский морской контейнерный перевозчик Maersk потерял из-за ухода из России $624 млн

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Компания из Дании, которая специализируется на морских контейнерных перевозках, A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) потеряла за первые шесть месяцев текущего года $624 млн из-за приостановки работы в России. Информация об этом содержится в отчете компании, который пресс-служба перевозчика опубликовала на своем сайте.

«Чистое влияние на EBIT в первом полугодии 2022 года составляет отрицательные $624 млн», — сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что влияние ситуации в России и на Украине на EBIT смягчилось, потому что компания с апреля по июнь текущего года восстановила $93 млн убытков, которые понесла с января по март.

В компании добавили, что продолжают продавать активы в России, в том числе 30,75% акций оператора перевозок Global Ports, который управляет пятью контейнерными терминалами в России и двумя контейнерными терминалами в Финляндии.

В конце марта крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk направил своим российским клиентам письма, где уведомил о начале прекращения бизнес-деятельности в РФ на фоне украинского кризиса.

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