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В Siemens заявили, что пока не могут доставить турбину для «Северного потока» в РФ

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Michaela Rehle/Reuters

Гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что пока не могут поставить турбину для «Северного потока» в Россию. Об этом он сообщил в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре, где находится офис компании, передает РИА «Новости».

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <...> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить турбину, которая находится здесь уже более недели», — заявил Брух.

Ранее заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман заявляла, что власти Германии ожидают поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонта турбины. Однако с 27 июля «Газпром» еще более снизил прокачку газа — на 20% от плановой мощности газопровода. В ФРГ назвали это решение политическим ходом.

По данным Bloomberg, «Газпром» обвинил Siemens в некачественном ремонте турбин для газопровода «Северный поток». Согласно информации агентства, российская компания могла бы прокачивать больше газа по трубопроводу. Об этом сообщают кремлевские инсайдеры. Siemens, в свою очередь, отклонил критику «Газпрома», заявив, что техническое обслуживание агрегатов прошло стандартно.

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