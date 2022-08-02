Канцлер ФРГ Шольц лично осмотрит турбину для «Северного потока»

Канцлер Германии Олаф Шольц лично осмотрит турбину для «Северного потока». Об этом сообщает телеканал N-TV со ссылкой на компанию Siemens.

По информации телеканала, турбина для газопровода, доставленная после ремонта из Канады, до сих пор находится на территории Германии. Шольц осмотрит ее утром в среду, после чего выступит с кратким заявлением для прессы вместе с главой Siemens Energy Кристианом Брухом.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало о заполнении газохранилищ страны на 69%. При этом газохранилища продолжают заполняться.

В ведомстве добавили, что поставки газа в Германию в настоящее время стабильны и что энергобезопасность страны на данный момент гарантирована, однако нельзя исключать и ухудшения ситуации. Поток газа по «Северному потоку» сейчас составляет около 20% от максимальной мощности.