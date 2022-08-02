Bloomberg: состояние российских миллиардеров суммарно сократилось на $60 млрд с начала года

Состояние российских богатейших людей сократилось на $60 млрд с начала 2022 года, согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние второго по счету богатейшего человека в России, совладельца компании — производителя природного газа «Новатэк» Леонида Михельсона сократилось на $5,73 млрд, теперь он владеет $26,7 млрд.

Капитал третьего по счету богатейшего российского предпринимателя, главного бенефициара металлургической компании НЛМК Владимира Лисина уменьшился на $5,5 млрд, до $22,5 млрд.

Больше всех потерял совладелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов — $8,2 млрд. Теперь его капитал составляет $20,6 млрд.

Самый богатый россиянин, один из владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин увеличил свое состояние на $691 млн и теперь в его распоряжении $31,6 млрд.

В начале мая сообщалось, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России уменьшилось с начала 2022 года на $45,484 млрд. Информация об этом следовала из рейтинга BBI.