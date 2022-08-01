В Банке России заявили, что национальная экономика будет сокращаться до середины 2023

В Центральном банке России заявили, что национальная экономика будет сокращаться в годовом выражении до середины 2023, после чего начнет расти восстановительным темпом. Информация об этом указана в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

«В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1 — 4%», — указали в регуляторе.

Затем, как отмечают в ЦБ, с середины 2023 года и в 2024 году российская экономика начнет расти восстановительным темпом, но несколько меньшим, чем оценивалось в апреле — 1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%.

В Центробанке добавили, что по итогам текущего года экономка страны сократится в диапазоне от 4% до 6%. В апреле в регуляторе прогнозировали спад национального ВВП на уровне от 8% до 10%.

Ранее 1 августа сообщалось, что российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года. Также до 9 марта следующего года Центробанк продлил запрет на покупку гражданами на территории России иностранной валюты.