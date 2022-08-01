В ОПЕК заявили об отказе от конкуренции с Россией

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс заявил, что альянс не ставит своей задачей конкурировать с Россией, которая является сильным игроком на мировом энергетическом рынке, передает РИА «Новости».

Комментируя ситуацию с ростом цен на нефть, аль-Гайс отметил, что это было связано не только с осложнением отношений России и Украины. Он указал, что цены начали расти «постепенно и кумулятивно» еще до ухудшения российско-украинских отношений «в связи с доминированием на рынках представления о нехватке свободных производственных мощностей», ограниченных рядом стран.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что некоторые государства ОПЕК прорабатывают вопрос возможной остановки участия России в сделке ОПЕК+ по добыче нефти. По информации источников, подобную меру рассматривают из-за антироссийских ограничительных мер стран Запада и частичного запрета на российскую нефть со стороны Евросоюза. В организации считают, что ограничения в адрес России не позволяют ей добывать больше топлива.