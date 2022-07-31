Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кинолог Голубев рассказал, какие существуют мифы вокруг собак крупных пород 04:03
Тен Хаг рассказал о своих словах команде после первого поражения во главе «МЮ» 04:00
В США может не хватить доз вакцины от оспы обезьян, если заболеваемость продолжит... 03:58
Американский военный эксперт назвал условие поражения Украины 03:51
ФИФА в сентябре рассмотрит дело о невыплатах «Аталанты» за Миранчука 03:47
Российская гимнастка приняла решение выступать за Черногорию 03:38
В Авиалесоохране сообщили о сокращении площади пожаров в России на 8,5... 03:37
Госсекретарь США обсудил с министром обороны Израиля «исходящие от Ирана... 03:31
Врач Жемчугов считает, что только через год станет ясно, будет ли коронавирус... 03:16
Сенатор Пушков призвал выслать из России сотрудницу генконсульства Норвегии 03:06
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ПФР напомнили о перерасчете выплат для работающих пенсионеров в августе

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

В августе 2022 года у работающих пенсионеров произойдет перерасчет пенсий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Отделение ПФР по городу Москве и Московской области.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров», — указано в сообщении.

Прибавка, при этом, будет носить индивидуальный характер, в отличии от индексации с увеличением пенсии на определенный процент.

«Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы «за себя»», — пояснили в ПФР.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил уверенность, что законопроект о выплате 13-й пенсии Госдума рассмотрит осенью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть