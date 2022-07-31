В ПФР напомнили о перерасчете выплат для работающих пенсионеров в августе

В августе 2022 года у работающих пенсионеров произойдет перерасчет пенсий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Отделение ПФР по городу Москве и Московской области.

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров», — указано в сообщении.

Прибавка, при этом, будет носить индивидуальный характер, в отличии от индексации с увеличением пенсии на определенный процент.

«Это касается как наемных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других, занимающихся частной практикой и уплачивающих взносы «за себя»», — пояснили в ПФР.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил уверенность, что законопроект о выплате 13-й пенсии Госдума рассмотрит осенью.