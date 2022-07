Британская Gazprom Energy сменила название на SEFE Energy Ltd

Британская компания Gazprom Energy, которая поставляет в страну пятую часть газа, провела ребрендинг и сменила название на SEFE Energy Ltd, написало агентство Bloomberg.

«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая осуществляла свою деятельность под названием Gazprom Energy, теперь называется SEFE Energy Ltd., отражение нового названия материнской компании Securing Energy for Europe GmbH», — говорится в сообщении агентства.

Ранее газета Financial Times писала, что компания может сменить название на GM&T, что похоже на название материнской компании Gazprom Marketing & Trading Limited. Отмечалось, что ребрендинг хотели провести для минимизации ассоциаций с российским «Газпромом».

«Газпром» 31 марта прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, в том числе — Gazprom Marketing & Trading Ltd.

4 апреля стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) взяло под госконтроль Gazprom Germania GmbH. Власти ФРГ заявили, что это необходимый шаг для энергообеспечения страны. Затем компанию переименовали в SEFE Securing Energy for Europe.