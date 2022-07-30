Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Канчельскис о судьях на матче «Урал» — Краснодар»: где... 09:42
В Кемеровской области девочки-подростки жестоко избили сверстницу 09:42
Союзные силы заявили, что «освободили» в ДНР 262 населенных пункта 09:37
В Ульяновской области ребенок месяц проходил с деталью игрушки в пищеводе 09:32
Володин обвинил «Зеленского и Вашингтон» в ударе по СИЗО... 09:30
Экс-игрок «Зенита» Погребняк поддержал Оздоева, который перешел... 09:26
Власти Каховского района заявили о ночном обстреле ГЭС ракетами из HIMARS 09:22
В Пермском крае пострадали девять человек при столкновении пассажирского катера... 09:15
Президент Украины Зеленский: мы все фанаты Зинченко 09:14
Samsung Galaxy Z Flip4 получит более 70 возможных вариантов расцветки 09:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей»

close
100%
Reuters

Цены на электроэнергию в Европе достигли «рекордно высоких показателей» в июле, пишет Bloomberg.

«Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex», — говорится в материале.

По данным агентства, это происходит из-за аномальной жары и перспективы зимнего дефицита газа.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

По словам главы европейской дипломатии, Брюссель серьезно рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, однако это предложение было отвергнуто. При этом, как отметил дипломат, ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца 2022 года, а в данный момент страны союза находятся в процессе прекращения закупок газа из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть