Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ благодаря дублю Сперцяна 19:57
Движение по Босфору закрыли в обоих направлениях из-за поломки 134-метрового... 19:56
Банк России повысил курсы доллара и евро на один рубль 19:46
В Москве установили личности погибших при пожаре в хостеле 19:41
Инсайдер назвал день закрытия еще одного проекта Google 19:40
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с журналистами 19:40
Тренера сборной Швеции по гандболу отстранили из-за шутки о бомбе 19:37
Протокол о дискредитации ВС составили на главу «Яблока»... 19:31
Телескоп James Webb показал, что в молодой вселенной было множество дисковых галактик 19:29
В Татарстане суд рассмотрит дело мигранта, который зарезал двух человек 19:23
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» обвинил Siemens и западных партнеров в нарушении контрактных обязательств.

«Газпром»: поставка турбины «Северного потока» из Канады в ФРГ не соответствует контракту

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что компания не согласна с обвинениями со стороны западных партнеров о том, что она не выполняет своих контрактных обязательств по поставкам газа.

По его словам, изначально условия контракта нарушили западные контрагенты холдинга и компания Siemens, не выполнив свои обязательства по обслуживанию компрессорных станций. Он отметил, что это, в свою очередь, и привело в дальнейшем к снижению поставок. В подтверждение своих слов, Маркелов пообещал обнародовать часть переписки с партнерами.

«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Все ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций», — сказал он.

По словам замглавы «Газпрома», Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода.

«Компании Siemens мы отправили 10 писем, компания Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации», — сказал он.

Маркелов подчеркнул, что у Siemens, нет никаких ограничений к доступу к компрессорной станции «Портовая», и у нее есть все возможности для выполнения сервисных работ.

Также он указал на то, что условиям контракта также не соответствовала поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию. По его словам, это создает риски санкций со стороны Евросоюза. Маркелов отметил, что на сегодняшний день у «Газпрома» нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока».

Маркелов призвал партнером как можно быстрее решить свои проблемы, чтобы ситуация с поставками газа нормализовалась.

Накануне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Берлин со своей стороны предоставил все документы для отправки в Россию турбины, необходимой для «Северного потока».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть