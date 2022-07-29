«Газпром» обвинил Siemens и западных партнеров в нарушении контрактных обязательств.

Замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что компания не согласна с обвинениями со стороны западных партнеров о том, что она не выполняет своих контрактных обязательств по поставкам газа.

По его словам, изначально условия контракта нарушили западные контрагенты холдинга и компания Siemens, не выполнив свои обязательства по обслуживанию компрессорных станций. Он отметил, что это, в свою очередь, и привело в дальнейшем к снижению поставок. В подтверждение своих слов, Маркелов пообещал обнародовать часть переписки с партнерами.

«Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Все ровно наоборот. Это они не выполняют контрактных обязательств по обслуживанию компрессорных станций», — сказал он.

По словам замглавы «Газпрома», Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода.

«Компании Siemens мы отправили 10 писем, компания Siemens устранила не больше четверти неисправностей, по остальным мы, к сожалению, так и не получили конструктивных предложений по восстановлению безопасности, надежности двигателей в соответствии со всеми требованиями законодательства Российской Федерации», — сказал он.

Маркелов подчеркнул, что у Siemens, нет никаких ограничений к доступу к компрессорной станции «Портовая», и у нее есть все возможности для выполнения сервисных работ.

Также он указал на то, что условиям контракта также не соответствовала поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию. По его словам, это создает риски санкций со стороны Евросоюза. Маркелов отметил, что на сегодняшний день у «Газпрома» нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока».

Маркелов призвал партнером как можно быстрее решить свои проблемы, чтобы ситуация с поставками газа нормализовалась.

Накануне вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Берлин со своей стороны предоставил все документы для отправки в Россию турбины, необходимой для «Северного потока».