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Госдолг Германии достиг исторического максимума из-за мер по борьбе с коронавирусом

Госдолг ФРГ достиг исторического максимума, превысив 2,3 трлн евро из-за борьбы с коронавирусом

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Michael Sohn/AP

Государственный долг Германии по итогам 2021 года достиг исторического максимума, составив €2,32 трлн. Сообщение об этом пресс-служба Федерального статистического ведомства ФРГ разместила на своем сайте.

«Государственный долг по итогам 2021 года вырос на 6,8% (или €148,3 млрд) по сравнению с итогами 2020 года, достигнув самого высокого уровня за всю историю ведения статистики», — говорится в сообщении.

Статистическое ведомство объяснило рост госдолга коронавирусными ограничениями и мерами по поддержке населения в период пандемии.

В середине июля издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на документы министерства финансов страны по бюджету на 2023 год написало, что расходы Германии на уплату процентов по госдолгу в 2023 году вырастут с €16 млрд до почти €30 млрд из-за политики привязки размера выплат по долгу к уровню инфляции.

За день до этого Еврокомиссия (ЕК) ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных в истории сообщества 7,6% в 2022 году и 4% в 2023 году в сравнении с ожидавшимися весной 6,1% в 2022 году и 2,7% в 2023 году.

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