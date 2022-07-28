В ООН оценили важность российского продовольствия и удобрений

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Мартин Гриффитс по ходу брифинга заявил, что российские удобрения и продовольствие являются необходимыми для мира, сообщает ТАСС.

Гриффитс также подчеркнул, что речи о снятии части санкций сейчас нет.

«Мир нуждается в экспорте российского продовольствия и удобрений. В рамках переговоров не обсуждалось облегчение санкций, обсуждалось снятие препятствий для экспорта. Все это части одного пакета (соглашение по экспорту зерна и меморандум между РФ и ООН), — отметил он.

Ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон принять конкретные шаги и исключить поставки продовольствия и удобрений из России из-под санкций.

До этого журнал The Economist писал, что засуха и продовольственный кризис, который, по словам издания, был вызван боевыми действиями на Украине, могут в скором времени спровоцировать массовый голод в Сомали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что заявления западной и украинской пропаганды, что РФ якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны.