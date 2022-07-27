Канцлер Австрии Нехаммер заявил о введении в стране «ценового тормоза» на электроэнергию

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство страны введет «ценовой тормоз» на электроэнергию, чтобы облегчить австрийцам оплату счетов. Об этом он сообщил по итогам заседания, передает РИА «Новости».

«В такой стране, как наша, энергия не должна быть роскошью. Поэтому с помощью ценового тормоза на энергию мы хотим принять еще одну эффективную меру, чтобы облегчить людям ситуацию при оплате счетов за электроэнергию», — сказал Нехаммер.

Кроме того, канцлер отметил, что данная мера начнет действовать с осени.

Также Нехаммер добавил, что федеральное правительство впервые создаст государственный резерв газа, который будет храниться до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Австрии по итогам июня стала максимальной с сентября 1975 года и составила 8,7%.

18 июля стало известно, что во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Дании цены на электроэнергию вновь обновили исторические максимумы.

14 июля агентство Bloomberg, ссылаясь на главу международной британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бена ван Бердена, сообщало, что Европу ждет тяжелая зима из-за высоких цен на энергию.