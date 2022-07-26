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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 60 рублей впервые с 11 июля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Курс доллара впервые с 11 июля поднялся выше 60 рублей, следует из данных Московской биржи.

При этом курс евро преодолел отметку в 61 рубль.

Согласно данным биржи на 18:13 МСК, курс доллара рос на 3,31%, до 60,03 руб. Евро на 18:13 МСК поднимался до 61,04 руб. (+3,19%). При этом к 18:24 МСК доллар на Мосбирже рос на 3,73% и находился на уровне 60,27 руб. Евро прибавлял 3,48%, поднимаясь до 61,21 руб.

Ранее рубль в начале валютных торгов в пятницу, 22 июля, на Московской бирже слабел по отношению к доллару и евро.

В России спрогнозировали укрепление национальной валюты до 53 руб. за доллар. Такой прогноз дал главный аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников. По его словам, процесс укрепления рубля может сохраниться до середины следующей недели. Российская валюта становится сильнее на фоне приближающихся налоговых выплат и роста аппетита инвесторов к риску.

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