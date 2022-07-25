Аналоги Coca-Cola и Pepsi из России заняли 5% рынка за два месяца

Отечественные аналоги Coca-Cola и Pepsi за два месяца заняли 5% рынка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные NielsenIQ.

Продажи безалкогольных напитков, являющихся аналогами Coca-Cola и Pepsi, в период с мая по июнь выросли до 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом продажи безалкогольных напитков в России в натуральном выражении снизились на 5,5% за тот же период, отметили в публикации.

По данным «NielsenIQ Россия», общие продажи прохладительных напитков в денежном выражении в мае и июне выросли практически на четверть (24,2%). В частности, это произошло из-за роста цен на сахар, увеличения валютных издержек и специального завышения цен со стороны The Coca-Cola Company и Pepsi ражи снижения спроса, чтобы дольше распродавать остатки до ухода с рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас на рынке меняются вкусовые предпочтения покупателей. При этом новые бренды быстро занимают свое место на рынке. Однако у новых производителей еще очень много работы в плане завоевания доверия покупателей, так как им придется конкурировать со «старыми» брендами, которые уже были на отечественном рынке.

В конце июня сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC в России решили перейти на напитки «Черноголовки». Сообщается, что кола из «Черноголовки», а также лимонады «май-тай», «пина-колада» и обычная газированная вода пополнили меню ресторанов быстрого питания KFC в Москве. Что касается Burger King, то в заведениях сети посетителям доступны лишь два из двенадцати кранов — с холодным черным и зеленым чаем.