Назван претендент на пост главы правительства Запорожской области

В ближайшее время первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт займет пост главы правительства Запорожской области. Об этом сообщили источники «Коммерсанта».

Гехт сменит своего бывшего вологодского коллегу Антона Кольцова, который проработал здесь около двух лет. По данным агентства, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, однако официально еще не покинула старую должность. Официально о назначении Гехт на должность планируется объявить в середине мая.

В правительстве Челябинской области данных об увольнении первого вице-губернатора нет. Там лишь сказали журналистам, что Гехт в отпуске.

До этого первого заместителя главы города Антона Науменко назначили временно исполняющим обязанности мэра Кургана. Предыдущая временно исполняющая обязанности главы Кургана Юлия Гурьянова ушла в отставку через несколько дней. Она сменила на посту временно исполняющую обязанности главы Кургана Анастасию Аргышеву.

Ранее Путин назначил нового главу дипмиссии России в Буркина-Фасо.