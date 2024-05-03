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В МИД Узбекистана опровергли данные о проблемах граждан при въезде в Россию

МИД Узбекистана: граждане не столкнулись с проблемой въезда на территорию РФ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

МИД Узбекистана опроверг сообщения о том, что граждане страны якобы сталкиваются с трудностями при въезде в Россию. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при проведении переговоров с сотрудниками аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово города Москвы выяснилось, что у граждан Узбекистана не было никаких проблем с въездом на территорию России. Заявления о проблемах с пропуском граждан страны в РФ не подтвердились.

«Помимо этого, через контрольно-пропускные пункты Оренбургской, Самарской, Саратовской областей «Озинки», «Маштаково», «Сагарчин» не было случаев запретов при въезде на территорию РФ», — говорится в сообщении.

До этого в аэропорту Внуково службу авиационной безопасности (САБ) проверяют после того, как на закрытую территорию пробрался иностранец.

Сообщалось, что гражданин Узбекистана, Санжарбек Уринов, у которого не было ни пропуска, ни формы, проник в зону предполетного оформления экипажей, где пилоты и бортпроводники отдыхают между рейсами. Мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что из России выдворят 15 граждан Узбекистана.

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