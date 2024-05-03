Тренер «Зенита» Семак назвал экс-наставника «Спартака» своим учителем

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Валерий Газзаев, Олег Романцев и Юрий Семин являются его учителями, передает «РБ Спорт».

«Чувствую, что встал вровень с Романцевым, Семиным и Газзаевым? Нет, абсолютно. Для меня это мои учителя, легенды. Я делаю свою работу и не собираюсь ее оценивать сам», — сказал Семак.

28 апреля «Зенит», которым руководит Семак, проиграл на выезде столичному «Динамо» — 0:1. При этом клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, в активе петербуржцев 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Семака сравнили с Алексом Фергюсоном.