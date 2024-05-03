Стас Садальский заявил о конце карьеры Бузовой после попытки спеть «Show Must Go On»

Актер Стас Садальский в своем Telegram-канале заявил о скором конце карьеры певицы Ольги Бузовой после ее попытки спеть песню Фредди Меркьюри.

«Всему приходит конец. Что-то исчезает сразу, без следа, как отрезало, а что-то постепенно растворяется в тумане. Бузова запела «Show Must Go On», мне кажется, не случайно. Помнится, это была финальная песня одного замечательного певца... Похоже, время популярности Ольги Бузовой закончилось», — написал Садальский.

Исполнительница ходила по сцене с микрофоном в руках во время того, как играла песня Queen с голосом Фредди Меркьюри. Все это время Бузова подпевала фонограмме. Зрители, в свою очередь, снимали выступление артистки на камеру, а также поддержали ее аплодисментами в конце.

При этом не все поклонники звезды оценили необычный концерт, но ряд фанатов отметили завидную смелость певицы, которая попыталась перепеть культового артиста.

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