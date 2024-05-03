Россиянка пострадала, выпав на ходу из автобуса

Жительница города Березовский, получившая травму при выходе из автобуса, добилась компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент, в котором пострадала женщина, произошел 20 ноября 2023 года. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №2, закрыл двери и начал движение в тот момент, когда пассажиры еще находились на ступенях транспортного средства. В результате неаккуратных действий водителя пострадала женщина — она получила травму коленных суставов и ссадины на руке.

Водителя, который не сообщил в соответствии с регламентом о случившемся, привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 1 тыс. рублей.

Потерпевшая находилась на больничном, в это время ей была необходима посторонняя помощь. После прокурорской проверки ведомство направило иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в перевозчика. Суд удовлетворил исковые требования и обязал индивидуального предпринимателя выплатить свердловчанке 100 тыс. рублей.

Ранее россиянину, ставшему инвалидом из-за травмы на работе, выплатили 5 млн рублей.