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Российские врачи зачитали стихотворение о деле обвиняемой в фейках педиатре Буяновой

Врачи призвали освободить из СИЗО обвиняемую по делу о фейках педиатра Буянову

Российские врачи потребовали освободить из СИЗО педиатра московской поликлиники Надежду Буянову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии. Они также записали обращение, в котором читают стихотворение о ее деле, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В открытом письме в поддержку педиатра говорится, что преследование Буяновой дает молодежи сигнал, что нельзя идти в медицину.

Уголовное дело передали в Тушинский районный суд Москвы 2 мая. Адвокат педиатра Оскар Черджиев сообщал, что следствие завершило расследование дела Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение. Женщине может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении 67-летнего врача после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

Ранее пенсионерку из Ростовской области осудили на 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ.

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