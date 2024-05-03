Михаил Шуфутинский раскрыл, почему иногда забывает слова своих песен

Певец Михаил Шуфутинский в разговоре с «Пятым каналом» признался, что периодически забывает слова на своих концертах.

«Когда забываю слово, я могу сказать: ой, извините, забыл слова. В это время музыка идет. Я потом догоняю текст. Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою?» — улыбнулся Шуфутинский.

При этом шансонье признался, что не устает от плотного графика работы, но его сильно утомляют перелеты. Шуфутинский сравнил концерты с «дыханием зрителя» и подчеркнул, что для него творчество только в радость. 76-летний артист заверил, что готовит концерты со всей тщательностью, самолично проверяя свет и звук перед выступлением.

«На каждую песню нужно свое освещение. Художники по свету тоже все это фиксируют. Конечно, это работа. А как вы думали: вышел, спел два часа и ушел?» — резюмировал певец.

Ранее Стас Михайлов раскрыл, как относится к Пугачевой после конфликта.