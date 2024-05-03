Перечислены причины постоянного кожного зуда

Периодический кожный зуд – нормальное явление, однако постоянное желание почесать кожу может быть признаком серьезной проблемы. Так, существуют дерматологическая, неврологическая, психогенная, инфекционная и паразитическая причины кожного зуда. Кроме того, причинами также могут стать интоксикация организма, дефицит витаминов, а также нарушения в работе внутренних органов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева.

Так, зуд при заболеваниях кожи, например, на фоне атопического дерматита, экземы, крапивницы или чесотки, как правило, возникает только в области элементов сыпи — при соответствующем лечении этих заболеваний неприятные ощущения проходят.

«При заболеваниях внутренних органов зуд появляется совместно с другими симптомами. Например, при сахарном диабете, помимо зуда, пациенты могут испытывать чувство жажды, сухость во рту, слабость и усталость. При патологии щитовидной железы — перепады настроения, раздражительность, повышенную потливость, сонливость, слабость и изменения веса. Заболевания печени, помимо зуда кожи, могут проявляться также болью в животе справа под рёбрами и нарушениями пищеварения», – объяснила специалист.

Психогенный зуд может возникать при тревожных расстройствах, депрессии и других психических заболеваниях — при соответствующей лекарственной терапии этих состояний неприятные ощущения исчезают.

«Зуд на невоспаленной коже также может сопровождать неврологические расстройства, такие как постгерпетическая невралгия, когда появляются неприятные зудящие ощущения после перенесенного опоясывающего герпеса. Брахиорадиальный зуд отмечается в области предплечья, а парестетическая ноталгия сопровождается зудом кожи в области спины и грудного отдела позвоночника», – отметила дерматолог.

Кроме того, зуд могут вызывать различные паразиты: клещи, вши, круглые черви и многие другие. Также зуд возникает при инфекционных заболеваниях, например, герпесе, ветрянке кори или краснухи. В таком случае зуд сопровождается специфическими повреждениями от пятнышек до волдырей.

К более редким причинам зуда можно отнести дефицитные состояния и интоксикации, в том числе отравление тяжелыми металлами и дефицит витамина А.

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