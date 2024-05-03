Премьер Грузии рассказал, что нужно для перезапуска отношений с США

Грузии и Соединенным Штатам потребуются «особые усилия» для перезапуска отношений на фоне разных взглядов относительно закона об иноагентах в стране. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я объяснил мистеру (советнику госдепартамента США Дереку. – прим. ред.) Шолле, что для перезапуска отношений на этом фоне требуются особые усилия, что невозможно без справедливого подхода», — написал он.

3 мая Кобахидзе принял решение отказаться от визита в Соединенные Штаты, так как американская сторона требовала приостановить рассмотрение законопроекта об иноагентах.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. За проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.