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Захарова сравнила ситуацию в экономике США со смертью Ленина

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление главы Минфина США Джанет Йеллен о замедлении американской экономики.

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — иронично написала дипломат в Telegram.

Недавно Йеллен заявила, что замедление экономики Соединенных Штатов — это не рецессия, а необходимость.

Ранее редактор бизнес-отдела издания Wall Street Journal Джон Хилсенрат выразил мнение, что отличие рецессии 2022 года от всех предыдущих в США в том, что безработица в стране падает, а не растет.

Он уточняет, что обычно эти процессы взаимосвязаны, так как безработица растет из-за сокращения производства на предприятиях. Однако в 2022 году выручка компаний как никогда высока. Хилсенрат считает, что на это повлиял необычный экономический феномен, произошедший во время пандемии COVID-19, когда на рынке появилось огромное количество вакансий, но люди очень неохотно стали устраиваться на новую работу, в результате чего у компаний возникла сильная конкуренция за новых работников и мотивация удержать старых.

На данный момент сложилась поистине уникальная ситуация, полагает Хилсенрат, когда несмотря на падение ВВП, на рынке есть несколько миллионов вакансий, которые никто не хочет занимать.

До этого американская инвестиционная компания Wells Fargo заявила о наступившей рецессии в США. По данным группы, Америка начала входить в рецессию во втором полугодии текущего года — то есть с июля. Это происходит на фоне более быстрых, чем ожидалось, темпов роста инфляции, ухудшения настроений потребителей и снижения расходов компаний.

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