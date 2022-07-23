Стоимость возведения деревянного дома в России приблизилась к себестоимости

В России на фоне ограниченного экспорта пиломатериалов в Европу снизилась цена на изготовление деревянных домов, приблизившись почти к себестоимости. Об том пишет ТАСС со ссылкой на сообщение сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой.

По ее словам, из-за падения цен на внутреннем рынке с начала лета наблюдается восстановление спроса.

«Цены на деревянные дома в России зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. С начала года стоимость в зависимости от региона снизилась в среднем на 10-15%, вернувшись к значениям апреля-мая прошлого года, когда началось резкое удорожание», — сказала Юрлова.

Сопредседатель правления ассоциации не видит предпосылок к дальнейшему падению цен. Нынешняя стоимость кубометра деревянной доски и так достигла «условного дна», составив 13-17 тыс. рублей. Юрлова подчеркнула, что ниже себестоимости поставщики продавать товар не будут, несмотря на профицит пиломатериала на рынке из-за запрета на продажу в Европу.

Она добавила, что для сбыта также существует рынок Китая и Индии, но ситуацию осложняет невыгодный для экспортеров курс валют и подорожавшая логистика.

В начале июня сообщалось, что в России запустили льготную ипотеку на возведение домов своими силами.