Uniper: объявление «Газпромом» форс-мажора по поставкам газа нарушает обязательства

Руководитель германской энергетической компании Uniper SE Клаус-Дитер Маубах заявил, что энергоконцерн считает нарушением контракта объявленный «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. «Газпром» на прошлой неделе — четыре недели спустя после нарушения поставок — объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», — заявил Маубах.

Ранее стало известно, что немецкие энергоконцерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письма о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа.

Компания Uniper посчитала такое объяснение необоснованным и официально отклонила требование о форс-мажоре.

До этого Uniper начала отбор газа из своих хранилищ и уведомила потребителей о возможном повышении цен. Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.