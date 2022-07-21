ЕС ввел седьмой пакет санкций против России

Страны Евросоюза в четверг ввели седьмой пакет санкций в отношении России из-за специальной военной операции на Украине. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС.

В новый пакет ограничительных мер против РФ, как сообщала ранее пресс-служба Евросоюза, включили запрет «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Запрет распространяется на золото, которое происходит из РФ и экспортировано из России.

Кроме того, в санкционные списки попали 57 физических и юридических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург), полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка и другие. Также под санкции попали Сбербанк, Россотрудничество, фонд «Русский мир» и движение «Юнармия».

Ранее Совет Европейского союза одобрил запрет на покупку российского золота и ювелирных изделий.

ЕС исключил из-под санкций сделки с рядом госпредприятий России в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны, чтобы избежать «любых негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире».

Евросоюз в рамках очередного пакета антироссийских санкций разрешил определенные операции в сфере авиации.