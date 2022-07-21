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Канадские фермеры пострадали из-за пошлины в 35% на импорт удобрений из России

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Wikimedia Commons

Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны, которые ввели пошлину на импорт удобрений из России в размере 35%. Об этом сообщает Le Devoir.

«Введенные в марте этого года пошлины усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые ранее столкнулись с ростом затрат на топливо и технику. Нет необходимости страдать от этого дополнительного налога. Стоимость товаров первой необходимости и так удвоилась или даже утроилась по сравнению с 2021 годом», — отметил председатель ассоциации производителей зерна Квебека Кристиан Овербек.

Участники рынка указали, что в некоторые регионы Канады импортируется до 90% азотных удобрений. Пошлины же привели к серьезным расходам для фермеров, которые решили попросить помощи у правительства ради компенсации от полученных потерь при оплате пошлины.

Некоторые эксперты указали, что Канада оказалась в тяжелой ситуации с точки зрения доступности для фермеров. При этом поиск других поставщиков не принес бы результата, так как сейчас цены на зерно определяются мировым рынком.

20 июля министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрык Ковальчик заявил, что его страна в текущем году может экспортировать около 7 млн тонн зерна. По словам Ковальчика, Польша в новый сезон выйдет с запасами в 5 млн тонн зерна. Министр отметил, что эти запасы немного больше, чем в предыдущих годах.

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