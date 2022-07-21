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Рублю предсказали ослабление в августе

Инвестстратег Суверов считает, что рубль ослабнет в августе из-за валютных интервенций

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов указал в разговоре с «Прайм», что российский рубль в последние дни колеблется в районе в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит.

Эксперт дал дальнейший прогноз.

По его мнению, власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и скупка населением доллара.

Другие факторы: наступление нового налогового периода, небольшой импорт, неопределенность с бюджетным правилом.

Таким образом рубль удерживает равновесие. Суверов допустил укрепление до 50 рублей за доллар, но в августе в связи с валютными интервенциями отечественная валюта начнет ослабевать.

22 июля ЦБ снизит ключевую ставку до значений 8,5% — 9% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали экономисты и финансисты. По их словам, после этого ставки по вкладам и кредитам упадут до 7-7,5% и 14-15% соответственно. На рубль решение ЦБ не повлияет. Регулятор продолжит цикл уменьшения ключевой ставки в 2022 году. К декабрю она может составить 7,5-8%.

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