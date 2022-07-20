Лавров заявил о необходимости выстраивать новые экономические цепочки

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» и RT заявил о необходимости прервать все прежние экономические цепочки и выстраивать новые.

«Мы не должны, и, слава Богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся», — пояснил Лавров.

По словам министра, в настоящее время в высокой степени реализации находится ряд проектов, в частности коридор «север – юг», из Петербурга в Индийский океан, из Индии во Владивосток».

Ранее Лавров говорил, что потенциал антироссийских санкций Евросоюза исчерпан. По словам министра иностранных дел РФ, в ограничения были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт продовольствия из РФ, так как санкции стали негативно влиять на сам Евросоюз.