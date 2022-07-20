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Еврокомиссар Бретон: Европа готовится провести зиму без российского газа

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европа решила вести подготовку к первой зиме без российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — сказал он.

В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс сообщил о важности перехода на альтернативную энергетику, которая стала впервые востребована в условия крайне высоких цен на газ.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что считает вероятным сценарий, при котором ЕС окажется лишенным поставок российского газа, передает «Интерфакс». По ее словам, подобное развитие событий «окажет влияние на все страны ЕС».

Накануне в Брюсселе заявили, что Евросоюз готовится к худшему сценарию отопительного сезона.

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