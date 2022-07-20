Глава МИД России Лавров: потенциал антироссийских санкций Евросоюза исчерпан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА «Новости» и RT, что потенциал антироссийских санкций Евросоюза исчерпан.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет – санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они [ЕС – «Газета.Ru»] уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», — рассказал Лавров.

По словам министра иностранных дел РФ, в ограничения были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт продовольствия из РФ, так как санкции стали негативно влиять на сам Евросоюз.

Ранее Лавров говорил о том, что президент России Владимир Путин после одного из телефонных разговоров в начале февраля с главой Франции Эммануэлем Макроном назвал президента Украины Владимира Зеленского «порождением государственного переворота».