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Производители семян захотели субсидий в размере 70% от стоимости выпуска продукции

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pexels.com

Российские производители семян предложили идею субсидирования до 70% стоимости выпускаемого в стране посадочного материала. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников заседания комитетов по аграрным вопросам Госдумы и Совета федерации.

Участники встречи отметили, что помимо предложений по субсидированию, также предлагается квотировать ввоз посадочного материала из-за рубежа по мере увеличения производства внутри страны. Речь идет о том, что сейчас Россия находится в большой зависимости от сырья из других стран, в частности США и Европы, откуда закупается до 97% семян сахарной свеклы и до 77% масличного подсолнечника. При этом на заседании замглавы Минсельхоза Андрей Разин заявил о целесообразности подобного предложения.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что предложение может помочь уменьшить зависимость от импорта семян и существенно сэкономить, так как объем российского рынка семян составляет 140 млрд руб., где 80% от суммы приходится на закупку материала из других стран. Кроме того, предложенная мера может помочь частично компенсировать выросшие расходы сельхозпроизводителей.

Однако один из источников издания среди производителей указал, что новые меры вряд ли помогут увеличить объем производства семян в России. Для этого необходимы серьезные инвестиции в отрасль, расширение производства и закупка нового оборудования, где наблюдаются большие сложности.

14 июля управление по контролю за иностранными активами Минфина США сняло часть санкций в отношении России. Теперь разрешено проводить транзакции с Россией, связанные с поставками неорганических удобрений, семян, продуктов питания, лекарств и медоборудования. Эти предметы были исключены из списка санкций еще 24 февраля, но теперь их разрешается продавать и покупать.

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