Минэнерго может обязать должников за свет устанавливать умные счетчики за свой счет

Должников за электроэнергию могут обязать за свой счет устанавливать умные приборы учета с функцией дистанционного отключения электроснабжения в своих квартирах и домах. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на поправки к законодательству, которые разработало Минэнерго.

Должники по счетам за электроэнергию могут за свой счет установить умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Речь идет о неплательщиках, которые в течение года многократно получали уведомления о том, что им отключат свет из-за долгов. При этом если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 года, то гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевая компания должны установить прибор учета в течение полугода. Если же это произошло после 1 января 2024 года, то на установку дается три месяца.

Некоторые собеседники издания указали на то, что стоимость одного прибора учета обойдется от 14 до 40 тыс. руб. с учетом монтажа. Эксперты же сошлись во мнении, что подобная мера, скорее всего, будет применяться в самых вопиющих случаях к злостным неплательщикам. Учитывая, что средняя цена платежки за электричество составляет 1 тыс. руб. в месяц, а стоимость счетчика равна оплате энергии за несколько лет, то эта мера не должна применяться к социально незащищенным слоям населения.

В «Россетях» заявили, что новая инициатива позволит увеличить платежную дисциплину, стимулируя вовремя оплачивать счета за электроэнергию, чтобы были учтены интересы энергокомпаний и добросовестных потребителей.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Сибирской генерирующей компании (СГК), заподозрив ее в манипулировании ценами на электроэнергию в Сибири.