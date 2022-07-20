Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол ЛНР в РФ: в Славянске замечены переодетые в российскую форму... 09:34
Президент ФШР Филатов: многие пассажи Карякина могу объяснить эмоциональным срывом 09:33
Минобороны РФ показало видео штурма украинского опорного пункта 09:27
Марка Цукерберга обвинили в краже названия для своей компании 09:27
Житель Канска пришел на рассмотрение своего дела в суде с наркотиками 09:25
Стремоусов: мост в Херсоне обстреляли 12 ракетами HIMARS 09:22
Бывший глава Национальной разведки США призвал пустить Джоковича на US Open 09:21
Депутат бундестага Шмидт: газ из России позволит Германии избежать энергокризиса... 09:20
Врач рассказал, кому нельзя есть торты и пирожные 09:13
Шойгу поручил группировке «Запад» оперативнее уничтожать украинские... 09:12
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минэнерго может обязать должников за свет устанавливать умные счетчики за свой счет

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Должников за электроэнергию могут обязать за свой счет устанавливать умные приборы учета с функцией дистанционного отключения электроснабжения в своих квартирах и домах. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на поправки к законодательству, которые разработало Минэнерго.

Должники по счетам за электроэнергию могут за свой счет установить умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Речь идет о неплательщиках, которые в течение года многократно получали уведомления о том, что им отключат свет из-за долгов. При этом если должник получил уведомление об установке умного счетчика до конца 2023 года, то гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии и сетевая компания должны установить прибор учета в течение полугода. Если же это произошло после 1 января 2024 года, то на установку дается три месяца.

Некоторые собеседники издания указали на то, что стоимость одного прибора учета обойдется от 14 до 40 тыс. руб. с учетом монтажа. Эксперты же сошлись во мнении, что подобная мера, скорее всего, будет применяться в самых вопиющих случаях к злостным неплательщикам. Учитывая, что средняя цена платежки за электричество составляет 1 тыс. руб. в месяц, а стоимость счетчика равна оплате энергии за несколько лет, то эта мера не должна применяться к социально незащищенным слоям населения.

В «Россетях» заявили, что новая инициатива позволит увеличить платежную дисциплину, стимулируя вовремя оплачивать счета за электроэнергию, чтобы были учтены интересы энергокомпаний и добросовестных потребителей.

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Сибирской генерирующей компании (СГК), заподозрив ее в манипулировании ценами на электроэнергию в Сибири.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть