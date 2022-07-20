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Торгпред в Хельсинки: бизнес в РФ сократили 140 финских компаний

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Depositphotos

Торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов заявил, что бизнес в России за последние месяцы сократили 140 финских компаний. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum)», — сказал он.

Ранее глава немецкой компании Bosch Штефан Хартунг сообщил об отсутствии планов полностью закрыть бизнес в России.

Хартунг добавил, что в настоящее время экспорт товаров в РФ «в значительной мере» парализован из-за санкционных мер, поэтому стоит ожидать «новых существенных ограничений» работы компании.

Ранее Financial Times сообщила, что производитель одежды Levi Strauss с высокой долей вероятности не возобновит работу в России в ближайшее время.

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