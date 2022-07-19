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В платежной системе «Мир» рассказали, в каких странах можно пользоваться ее картами

Картами платежной системы «Мир» можно пользоваться в Турции, Вьетнаме и еще девяти странах

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Картами платежной системы «Мир» можно пользоваться в 11 зарубежных странах. Об этом сообщается на сайте платежной системы.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Кроме того, картами «Мир» также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху рассказывал, что финансовые учреждения страны обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы «Мир».

Сообщалось, что в Южной Корее для оплаты товаров и услуг начали принимать карты российской платежной системы «Мир».

13 июля президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявлял, что прием карт «Мир» нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.

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