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WSJ: неудачный визит Байдена в Саудовскую Аравию навредил США

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернулся позором для американцев. Об этом пишет американская журналистка Карен Эллиотт Хаус в статье, опубликованной в американской газете The Wall Street Journal.

Она рассказала, что встреча прошла «более чем позорно», и приветствие Байдена сжатыми в кулак руками во время встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, за которое американского лидера подвергли критике, было только началом.

Так, Байден косвенно обвинил во лжи саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра, сказавшего, что не слышал разговора президента и принца. И напомнила об обвинениях президента США в адрес принца в гибели журналиста.

«Вот и все восстановление американо-саудовского сотрудничества, к которому стремился Байден», — сетует автор статьи, которую цитирует ИА REGNUM.

По ее мнению, поездка в Эр-Рияд не только является упущенной возможностью, но и навредила американцам.

«Если вкратце, то Байден ушел ни с чем — никакого прогресса ни по нефти, ни по миру в Йемене, ни по противодействию Ирану, ни по чему-либо еще. И на эту неудачу накладывается то, сколь смехотворно Белый дом провел этот визит», — говорится в материале.

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