EUobserver: под новые санкции ЕС могут попасть 48 человек и 8 компаний из России

В новый санкционный список Евросоюза могут попасть 47 физических и восемь юридических лиц, в том числе украинские политики, перешедшие на сторону России, ряд предпринимателей и военных, сообщает издание EUobserver.

По его информации, под рестрикции могут попасть несколько лидеров мотоклуба «Ночные волки» и их лидер Александр Залдостанов, а также еще три члена клуба. Уточняется, что их включили в список за «активную поддержку российской государственной пропаганды», «отрицание права Украины на государственность» и «призывы к «денацификации».

Кроме того, указал источник, в санкционном реестре могут оказаться мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Ограничения могут коснуться и неких «родственников ранее попавших под санкции российских олигархов». Санкционный пакет также запретит деятельность некоторых судоходных и оружейных фирм, движения «Юнармия» и фонда «Русский мир».

В свою очередь Reuters со ссылкой на проект документа сообщает, что в черном списке ЕС могут оказаться Уральская горно-металлургическая компания и ее гендиректор Андрей Козицын.

В экономических мерах ЕС готовится «запретить прямой или косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое составляет самый значительный экспорт России после энергоресурсов».

По данным СМИ, ЕС планирует конкретизировать предыдущие санкции для исключения из-под ограничений российских компаний, доставляющих продовольствие.

Ранее Совет Евросоюза утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации. Согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Исключение распространяется на трубопроводную нефть.