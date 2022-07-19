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Экс-премьер Литвы рассказал о прибыли от российского грузового транзита

Экс-премьер Литвы Буткявичюс: транзит РФ приносил ж/д Литвы самую большую прибыль

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Ints Kalnins/Reuters

Экс-премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс заявил, что российский грузовой транзит через территорию балтийской республики в Клайпедский государственный морской порт приносил госпредприятию «Летувос гележинкеляй» (Железные дороги Литвы) самую большую прибыль, передает ТАСС, ссылаясь на национальное радио Эл-эр-тэ.

«Надо признать, что наибольшую прибыль мы получали от транзита и перевозок грузов в Клайпедский порт, поэтому идея разбора широкой российской колеи никому и в голову прийти не могла», — сказал он.

По словам еще одного экс-премьера Литвы Гедиминаса Киркиласа, демонтаж колеи, по которой могут следовать, не меняя колесные части, российские поезда, грозит стране миллионными штрафами.

«Частью договора о вступлении Литвы в ЕС является протокол о порядке упрощенного железнодорожного транзита в Калининградскую область РФ», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что литовские власти не будут прибегать к демонтажу железнодорожной колеи российской ширины на фоне ситуации вокруг транзита грузов России через территорию государства.

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